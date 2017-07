Festival bringt Düsseldorfer Asphalt zum Glühen

WDR 3: Herr Vuletic, wie kommt ein Komponist zu einem Straßenfestival?

Festival- Veranstalter Bojan Vuletic

Boran Vuletic: Ja, das ist wahrscheinlich eine sehr irrationale Entscheidung. Normalerweise komponiert man für Räume, und plötzlich muss man diese Räume quasi selbst gestalten. Wir haben gedacht, dass es in einer Stadt wie Düsseldorf, in der es sehr viel Kunst und Kultur gibt, schön wäre, wenn es ein Festival gäbe, bei dem man einerseits Künstlern die Möglichkeit bietet, so konsequent wie möglich ihre Kunst umzusetzen und andererseits die Menschen so direkt wie möglich mit dieser Kunst erreicht.

WDR 3: Erzählen Sie uns, was in Düsseldorf in diesen Tagen so passiert.

Vuletic: Wir haben dieses Jahr eine große Arbeit, "Kunststörer", wo wir mit verschiedenen kleinen künstlerischen Eingriffen versuchen, die Stadt ein bisschen zu entspannen. Wir haben Klaviere an U-Bahnhöfen aufgestellt, die jeder bespielen darf. Die werden unglaublich toll angenommen. Ein Konzertpianist hat uns geschrieben, dass er jeden Tag zu einem anderen Klavier gehen und ein kleines Konzert geben wird. Und ich habe ein Mädchen gesehen, das seine Noten mitgebracht und angefangen hat zu üben. Sie sagte, zu Hause hat sie kein richtiges Klavier.

Dann haben wir einen Komponisten, der in ganz verschiedenen Stadtteilen von Tür zu Tür zieht und den Menschen 1:1-Konzerte an der Tür schenkt. Da passieren natürlich ganz zauberhafte Dinge, wie man sich vorstellen kann. Außerdem haben wir einen Künstler aus Berlin eingeladen, der in seinem zweiten Leben auch Akupunkteur ist. Er hat in drei Stadtvierteln eine Stadt-Akupunkturpraxis aufgemacht. Da kann man sagen, hier zwackt es - vielleicht kann er künstlerische Impulse geben, um das zu ändern.

WDR 3: Sie sind selbst an gleich zwei Uraufführungen beteiligt.

Vuletic: Ja, wir hatten am Montag eine Uraufführung mit "Babylon Im- und Export", einer Theaterperformance. Da arbeiten wir uns an den Themen der Stadt künstlerisch ab. In diesem Jahr hat es stark mit der Frage zu tun, wem die Stadt gehört und wie wir sie selbst gestalten - nicht nur als Ordnungsamt oder Stadtplaner, die ja eine Stadt am Reißbrett entwerfen. Bei uns geleiten "Stadtplaner" die Menschen durch die Stadt und werden als Entscheider benutzt - um zu schauen, was in dieser Stadt weg kann und was bleiben darf.

WDR 3: Dann ist mit "Clean City" noch ein ganz besonderes Stück dabei.

"Clean City" bringt Realität auf die Bühne

Vuletic: Ja, das ist ein Stück, das man sonst selten zu sehen bekommt. Es ist ein Stück aus Athen. Das bezieht sich auf etwas, das sich dort ereignete. Es gab Rechtsradikale, die durch Athen gezogen sind und die Stadt säubern wollten - von Ausländern. Und zwei Regisseure haben sich gefragt, wer säubert sonst die Stadt. Und da kommt man natürlich schnell darauf, das es Migranten sind. Jetzt haben sie mit fünf Putzfrauen aus allen Teilen der Welt ein Stück Theater gemacht, was großartig ist.

WDR 3: Sie arbeiten künstlerisch mit der Frage, wem die Stadt gehört. Über Düsseldorf gibt es ja das Klischee "Geld regiert die Welt".

Vuletic: Ich würde sagen, wir sind selbst verantwortlich dafür, dass unser Stadt und unsere Umgebung einfach lebenswerter ist. Die Frage ist auch: Wie viel davon wird zugelassen? Es gibt ja das Bedürfnis in dieser Zeit der Globalisierung, wo jede Fußgängerzone gleich aussieht, kleine Markierungen zu setzen, die unverwechselbar sind. Deshalb pflanzt vielleicht jemand an dem Baum vor seinem Haus selbst Blumen ein, obwohl das vielleicht nicht geregelt ist. Wir dürfen uns das Recht nicht nehmen lassen, zu entscheiden, wie wir leben - und da kann Kunst wunderbare Impulse setzen.

Das Gespräch führte David Eisermann.

