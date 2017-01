Ski und Rodel gut in Nordrhein-Westfalen

35 Zentimeter Schnee im Sauerland

In ganz Nordrhein-Westfalen war in der Nacht von Sonntag auf Montag Schnee gefallen. Auch im Rheinland und im Ruhrgebiet waren am Morgen die Straßen und Autos mit wenigen Zentimetern Schnee bedeckt. Im Laufe des Tages ist er aber wieder geschmolzen. Im Sauerland hingegen liegt schon relativ viel Schnee. Der Ort Winterberg, das größte Skigebiet in Nordrhein-Westfalen meldet eine Schneehöhe von 35 Zentimetern.

Neuschnee in den nächsten Tagen

In den nächsten Tagen soll es sogar noch mehr Schnee geben. Tief „Axel“ bringt neuen Schnee mit, der sogar bis ins Flachland fallen kann. Aber vor allem die Menschen, die im Sauerland mit den Skifahrern Geld verdienen freuen sich. Im Moment sind im Sauerland rund 23 Kilometer Pisten geöffnet. Rund 40 Lifte bringen die Ski- und Snowboarder nach oben. Wenn es noch mehr schneit, können sogar noch mehr Pisten und Liften geöffnet werden. Dass man jetzt schon so gut Skifahren kann, liegt daran, dass es in den vergangenen Wochen schon sehr kalt war und die Betreiber Kunstschnee herstellen konnten. Zum Wochenende hört der Schneefall auf. Es wird eisig kalt und die Sonne scheint. Perfektes Winterwetter erwartet uns.

Schnee ist nicht gleich Schnee

Es gibt unterschiedliche Arten von Schnee. Das hängt mit der Temperatur und der Luftfeuchtigkeit zusammen. Wenn es sehr kalt ist, zum Beispiel minus zehn Grad, gibt es nur kleine Schneeflocken. Denn durch die Kälte wird die Luft sehr trocken und enthält kaum noch Wasser, das gefrieren könnte. Dann entsteht Pulverschnee, der sich kaum formen lässt. Den besten Schnee zum Formen und auch den meisten Schneefall gibt es bei Temperaturen um die null Grad. Wenn das der Fall ist, entstehen ganz große Flocken. Es ist kalt genug, so dass die Flocken gefrieren, aber es ist auch noch genügend Feuchtigkeit in der Luft. Die Flocken verbinden sich, pappen aneinander und werden auf dem Weg aus den Wolken zum Boden immer größer. So entsteht der beste Schnee für eine Schneeballschlacht oder um einen Schneemann zu bauen.