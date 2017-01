Kommissar Krächz: Tatort Museum

Am 15. Januar ab 15 Uhr hier im auch im Livestream.

Warst du schon einmal im Kunstmuseum? Also in einem Haus, in dem Bilder hängen, die so alt sind, das zwei Hände zum Zählen gar nicht ausreichen? Dr. Kläver jedenfalls nicht. Deshalb läuft er mit offenem Schnabel durch die Räume und bleibt vor jedem Bild mindestens fünf Minuten stehen. Achso: Dr. Kläver heißt übrigens der kleine gefiederte Kollege von Kommissar Krächz. Zusammen waren die beiden schon an den verschiedensten Orten, um knifflige Krimis zu lösen. Ihr heutiger Tatort ist also das Museum und genau hier brauchen sie deine Hilfe! Denn das berühmteste Lächeln der Welt ist verschwunden…

Kommissar Krächz in der Oper

Eigentlich wollten sich unsere zwei Spürnasen Kommissar Krächz und Dr. Kläver einen gemütlichen Nachmittag im Museum machen. Doch daraus wird nichts. Ausgerechnet mit dem schönsten Bild stimmt etwas nicht. Darauf ist eine junge Frau zu sehen. Sie heißt Mona Lisa und wurde schon vor über 500 Jahren von dem italienischen Künstler Leonardo da Vinci gemalt. Ihr Bild ist weltberühmt, vor allem weil sie so hübsch darauf lächelt. Oder vielmehr gelächelt hat. Denn genau das – Mona Lisas Lächeln – ist spurlos verschwunden. Im Museum herrscht deshalb ein heilloses Durcheinander. Vor allem die Sängerinnen und Sänger des WDR Rundfunkchores sind aufgeregt. Sie führen Kommissar Krächz und Dr. Kläver durch die Ausstellung und als sie vor da Vincis Bild stehen geblieben sind… auweia!

Ob unser Detektiv-Duo Mona Lisas Lächeln wiederfinden wird? Sei live dabei und klick dich in unseren Livestream! Er läuft am Sonntag, den 15. Januar 2017, um 15 Uhr auf plan-m.wdr.de In unserem WDR Familienkonzert „Kommissar Krächz im Museum“ wartet nicht nur eine abenteuerliche Detektivsuche auf dich sondern auch ganz viel spannende Musik!

Du hast am Sonntag keine Zeit? Kein Problem! Im KiRaKa gibt es unser „Kommissar Krächz im Museum“ noch einmal zum Nachhören: