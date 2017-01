Achtung Schulkinder! - Was den Weg zur Schule so gefährlich macht

Es ist stockfinster und auf der Straße drängeln Autos und LKW an ihnen vorbei. Auf ihrem Weg zur Schule müssen Lotte und Charlotte an einer stark befahrenen Landstraße entlang radeln. Siham begleitet die beiden heute und erlebt selbst, wie gefährlich nah ihr die LKW kommen. Da muss man doch was ändern! Mit Sihams Unterstützung stellen Lotte und Charlotte den Oberbürgermeister ihrer Stadt zur Rede. Ob er den Schülern helfen kann? | mehr