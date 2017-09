Drogenhandel im Darknet: Brüderpaar festgenommen

Zwei Männer sind am Donnerstag (31.08.2017) in Hamm wegen des Verdachts festgenommen worden, im Darknet mit Nervengift und Betäubungsmitteln gehandelt zu haben. Gleichzeitig durchsuchten Polizei und Zollfahndung mehrere Wohnhäuser in Hamm. Dabei stellten sie mehrere Liter Flüssigkeiten und mehr als ein Kilogramm pulverförmige Substanz sicher. Um welche Stoffe es sich genau handelt, wird laut Staatsanwaltschaft Köln derzeit überprüft. Das Ergebnis soll in der kommenden Woche vorliegen, so die Staatsanwaltschaft Köln am Samstag.