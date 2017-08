Fipronil-Eier: Das ist der neueste Stand

Von Montag (07.08.2017) an werden Proben auch von den Spezialisten im Chemischen und Veterinäruntersuchungsamt (CVUA) in Krefeld untersucht. Bislang wurden die Proben ausschließlich vom Partneramt in Münster analysiert.

Werden alle verdächtigen Eier untersucht?

Untersucht werden Stichproben, die die Institute aus 160 Eier-Verpackungsstationen in NRW bekommen. An diesen Stationen kommen Eier von Hühnerhöfen aus jeweils einer Region NRWs zusammen, sie werden dort nach Größe und Art sortiert. In einer Packung können am Ende also Eier von mehreren verschiedenen Höfen enthalten sein. Pro Tag können in Krefeld und Münster jeweils 40 Proben untersucht werden, sagt Frauke Dennig-Schmitz vom Krefelder CVUA-Institut. Eine Probe enthalte jeweils 12 Eier - darunter auch Bio-Eier. Erste Untersuchungsergebnisse erwarten die Wissenschaftler nach drei Tagen.