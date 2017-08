Zimmer frei! - Der Abschied

Was wäre "Zimmer frei!" ohne die Hausmusik?

Sie alle feiern begeistert mit, wenn Christine Westermann und Götz Alsmann sie in bewährter "Zimmer frei!"-Tradition zu kuriosen Spielen und bizarren Aktionen herausfordern. Und da jagt am Sonntag ein Highlight das andere: In zwei Musikquizrunden, in denen das WDR Funkhausorchester und der WDR Rundfunkchor eine wichtige Rolle spielen, treten die beiden mit ungebremstem Spaß gegen ihre Gäste an. Gespannt darf man zudem auf die Hausmusik sein, denn hier ist mit sensationellen Premieren zu rechnen: Jeweils zwei Prominente werden von Götz Alsmann zu einem gemeinsamen musikalischen Auftritt gebeten.

Götz Alsmann

Auch auf die WG -Dauerbewohner Westermann/Alsmann wartet Ungewöhnliches, stehen sie doch bei der großen Abschiedsparty im Mittelpunkt. Für jeden wurde ein ganz persönlich gestaltetes Zimmer eingerichtet, in dem sich die beiden nicht nur über Archiv-Schätzchen aus 20 Jahren "Zimmer frei!" amüsieren. In Umkehrung der üblichen Rollen wird Christine Westermann dort von Oliver Welke interviewt, und Anne Will bittet Götz Alsmann zum Talk.