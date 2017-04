Mit dem Fahrrad ans Meer – Vom Kahlen Asten zur Nordsee

Unterwegs mit Marco Schreyl

Sieben Tage, sieben Etappen voller Herausforderungen: Moderator Marco Schreyl radelt mit einer Truppe Freizeitsportler vom Kahlen Asten an die Nordsee. Satte 500 Kilometer Strecke haben sie vor sich – zwischen 50 und 110 Kilometer täglich auf dem Rad. Allesamt keine Profis - zwischen 35 und 62 Jahre alt - fahren sie auch bei Gegenwind, Regen und Hagel.

Moderator Marco Schreyl radelt mit Zuschauern vom Kahlen Asten an die Nordsee. V.l.n.r. Moderator Marco Schreyl, Karin Wahlmann, Kameramann Jürgen Behrens, Bernhard Zimmermann-Buhr, Nicole und Stefan Kolpatzik, Joachim Voigt, Tonfrau Jule Buerjes, Autor Michael Wieseler, vorne mit Tandem: Michael Heider und Iris Lambeck

Die Tour geht durchs bergige Sauerland, auf ungeplanten Umwegen durchs Ruhrgebiet, mit chinesischer Begleitung durchs Münsterland, durchs Emsland und vorbei an Deichschafen durch Ostfriesland. Am Ziel in Pilsum wartet der berühmteste Leuchtturm Deutschlands, die Sonne kommt heraus, und Marco Schreyls Wunsch geht in Erfüllung: „Alle kommen mit einem Lächeln auf den Lippen an.“

„Das ist eine große sportliche Herausforderung - aber auch eine menschliche. So eine Tour habe ich vorher noch nie gemacht“, sagt WDR-Moderator Marco Schreyl.

Die Sendung ist eine Wiederholung vom 17. Juli 2016.

Moderation: Marco Schreyl

Redaktion: Richard Hofer

Autor: Michael Wieseler

Stand: 17.07.2016, 20:15