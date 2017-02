Karibische Träume - Die Dominikanische Republik

Tamina Kallert zeigt, dass die karibische Insel fernab des Massentourismus im Osten viel zu bieten hat: Sie reist vom Norden über die Hauptstadt Santo Domingo bis in den Südwesten, sieht Wale in der Bucht von Samana und riesige Leguane in der Laguna de Oviedo. Sie besucht im Nationalpark Los Haitises die Höhlen mit Zeichnungen der Ureinwohner, taucht zwischen bunten Fischen und Korallen, lernt ein paar Schritte Bachata und lässt sich auf einer Party bei Vollmond vom karibischen Temperament der Einheimischen anstecken.

Tamina Kallert (r) mit Lisa Förster, die seit neun Jahren in der Dominikanischen Republik lebt. Gemeinsam erkunden sie die Schönheiten des Landes.

Die Sendung ist eine Wiederholung vom 16.1.2014

Tamina Kallert (m) mit Startänzer Antonio Melenciano und Aleida Figueroa (r), die ihr die dominikanischen Lieblingstänze Bachata und Merengue zeigen.

Moderation: Tamina Kallert

Redaktion: Richard Hofer

Autor: Per Schnell