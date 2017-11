Leben zwischen den Bildern: der Experimentalfilmer Werner Nekes

Eine Filmwirklichkeit neu erschaffen, nicht die Wirklichkeit im Film abbilden: diesem Ziel hatte sich Werner Nekes verschrieben. 1944 in Erfurt geboren und im Ruhrgebiet aufgewachsen, begann er in den 1960er Jahren, avantgardistische Filme zu drehen. Bald schon erhielt er die ersten Auszeichnungen, wurde Professur für Experimentalfilm in Hamburg und war 1972 bei der Documenta in Kassel dabei.

Sein heute bekanntestes Werk ist die 1986 in Mülheim an der Ruhr entstandene Schlagerfilmparodie "Johnny Flash" mit Helge Schneider und Christoph Schlingensief. Neben seiner Filmarbeit sammelte Werner Nekes leidenschaftlich Objekte aus der Vorgeschichte des Kinos: von der Laterna magica bis zur skurrilen Sehmaschine. Seine Kollektion wurde in London, Tokio und Paris gezeigt. Am 22. Januar 2017 starb er in seiner Heimatstadt Mülheim. Die Dokumentation "Werner Nekes – Das Leben zwischen den Bildern" von Ulrike Pfeiffer zeigt einen Querschnitt aus seinem Schaffen. Am 9. November kommt sie ins Kino.

Autor: Christof Boy