Mehr als Schlager: der Künstler Guildo Horn

Guildo Horn ist der Paradiesvogel in der deutschen Schlagerwelt. Er begeisterte Tausende Fans bei Festivals wie "Rock am Ring", stürmte die ZDF-Hitparade und wurde mit "Guildo hat euch lieb" zur Grand-Prix-Legende. Bis heute ist der schrille Schlagerstar regelmäßig mit seiner Band "Orthopädische Strümpfe" auf Tour. Daneben macht der 54-Jährige seit Jahren immer wieder als Moderator und Schauspieler von sich reden.

In der SWR-Talkshow "Guildo und seine Gäste" sprach er mit geistig behinderten Menschen über aktuelle Themen, trat in mehreren TV-Serien auf und schwang mit Motsi Mabuse bei RTL-"Let's Dance" das Tanzbein. Jetzt schlüpft er in seine "absolute Traumrolle": Beim Kölner Fest für Alte Musik spielt er am 25. März in Mozarts Oper "Die Zauberflöte" den Papageno. Bei Westart live gibt Guildo Horn vorab eine Kostprobe.