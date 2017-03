Sucht, Suff und Sex: das TV-Drama "Über Barbarossaplatz"

Am Barbarossaplatz ist Köln nicht schön, aber lebendig. An diesem pulsierenden Unort spielt die WDR-Eigenproduktion "Über Barbarossaplatz". Darin geht es um zwei Psychologen und eine sexsüchtige junge Frau, deren Leben sich um einen Selbstmörder dreht. Greta Chameni (Bibiane Beglau) hat gemeinsam mit ihrem Mann Rainer eine Praxis am Kölner Barbarossaplatz.

Kurz nach dessen Suizid taucht seine Patientin Stefanie Wagner (Franziska Hartmann) auf, die mit ihm offenbar eine Affäre hatte, und will ihre Therapie fortsetzen. Die Psychologin ist unschlüssig, weiß nicht wie sie damit umgehen soll, und sucht Rat bei Benjamin Mahler (Joachim Król), dem Supervisor ihres verstorbenen Mannes. Es geht um Beziehungen, Schuldgefühle und Abstürze. Regisseur Jan Bonny inszenierte das TV-Drama nach dem Buch von Hannah Hollinger und zeigt schonungslos die emotionale Verunsicherung der Gesellschaft. Am 28. März feiert "Über Barbarossaplatz" im Ersten Premiere.

Autor: Eric Brinkmann