Einblicke in die Inklusion. Die Doku "Schule, Schule"

Anita, David, Jakob und Samira – als Kinder haben sie gemeinsam die inklusive Grundschule Berg Fidel in Münster besucht. Damals hat die Filmemacherin Hella Wenders die Modellschule porträtiert. Nun sind die vier im Teenageralter und gehen auf verschiedene Schulen.

Die Regisseurin wollte wissen, was aus ihnen geworden ist, seit sich ihre Wege nach der vierten Klasse getrennt haben. Ein Jahr lang hat sie die Jugendlichen begleitet. Ihre Doku "Schule, Schule" zeigt die Träume und Hoffnungen, Sorgen und Nöte der vier. Und sie fragt danach, unter welchen Bedingungen das gemeinsame Lernen von Menschen mit und ohne Behinderung tatsächlich funktionieren kann. Der Film kommt am 21. September in die Kinos.

Autor: Dirk Fleiter