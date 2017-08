Funken schlagen: Sopranistin Barbara Hannigan

Auf der Bühne liebt sie den ganz großen Auftritt: Barbara Hannigan, Multitalent, Grenzgängerin und brillantes Gesangstemperament. In den Opern- und Konzerthäusern der Welt wird die gebürtige Kanadierin, die in Frankreich lebt, als Sopranistin und Dirigentin gefeiert.

Nun ist sie zum ersten Mal Gast der Ruhrtriennale. In Krzysztof Warlikowskis Neuinszenierung der Oper "Pelléas et Mélisande" von Claude Debussy singt sie die Titelrolle – rätselhaft, zerbrechlich, unwiderstehlich. Mit dem polnischen Regisseur hat sie bereits als "Lulu" in der Brüsseler Oper für Furore gesorgt.

Ruhrtriennale - Barbara Hannigan über die Modernität der Oper

Bei der Ruhrtriennale überrascht sie außerdem mit einer Aufführung von Erik Saties "Socrate" im Bühnenbild von "Pelléas et Mélisande". Für Barbara Hannigan ist es ein ganz besonderer Abend: "Satie und Debussy waren zeitweise eng befreundet", sagt sie. Die beiden französischen Komponisten haben die "Vokalmusik neu definiert" und sind "in eine mysteriöse, ja esoterische Welt eingetaucht".

Ruhrtriennale - Barbara Hannigan über die Satie-Oper

Die Premiere von "Pelléas et Mélisande" ist am 18. August in der Jahrhunderthalle Bochum. Weitere Aufführungen am 24., 26., 27., 31. August und am 1. September.

Erik Satie: "Socrate": 20. August in der Jahrhunderthalle Bochum