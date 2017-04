Zuhause gefunden – Schäferhund Carlo

Sechs Jahre wurde Schäferhund Carlo nur in einer Pferdebox gehalten. Doch sein Auftritt bei TSEZ hat sein Leben verändert. Silvia und Christian haben ihn gesehen und sich sofort in ihn verliebt. Seit seinem Umzug durfte Carlo nun endlich die Welt kennenernen, Muskeln aufbauen und Vertrauen zu Menschen fassen. So schön zu sehen: Carlo in seinem neuen Zuhause!

Autorin: Susanne d' Alquen