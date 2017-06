Zuhause gefunden – Kater Lucky

Der 13-jährige Lucky war scheu, krank und alt – ein Problemfall im Tierheim Bonn. Als der Kater bei TseZ vorgestellt wurde, saßen Wolfgang und Regina zwar zeitgleich vor dem Fernseher, aber an verschiedenen Orten. Er in Bergisch Gladbach, sie jobbedingt in der Schweiz. Eine Katze aufzunehmen war bei den beiden eigentlich auch kein Thema, aber nach der Sendung telefonierte das Ehepaar sofort miteinander, und die beiden waren sich einig, Kater Lucky ein Zuhause zu geben. Allerdings zeigte sich Kater Lucky im neuen Zuhause zunächst etwas ungesellig, aber inzwischen hat er sich bestens eingelebt.