Zuhause gefunden – Kati

Mischlingshündin Kati lebte in der Türkei auf der Straße und wurde dort so schwer am Bein verletzt, dass sie es verlor. Als Doris V. die Hündin in TSEZ sah, hatte sie Zweifel, ob ein Hund aus dem Tierschutz mit Handicap wirklich das Richtige für ihre Familie sei. Doch durch ihre eigene schwere Krankheit hat Doris einen anderen Blick auf die Welt bekommen und sich für Kati entschieden. Heute bezeichnet sie die lebenslustige Hündin als ihren Therapiehund.