Zuhause gefunden: Kater Cäsar

Eigentlich wollte vor allem Maurizio als einziger Mann im Haushalt männliche Unterstützung. Aber der Kater lief lieber zu Frauen und hat sich Daria als Bezugsperson ausgesucht. Doch auch sie weiß oft nicht, was der Kater als nächstes anstellt. Er folgt ihr überall hin und schaut sich dabei alles mit Vorsicht an – und schmeißt auch schon mal Dinge um. Mit Tochter Olivia übt Daria den Umgang mit Tiger, ohne Kratzer zu kassieren. Auch Olivia merkt inzwischen schnell, wenn der Kater genug vom Spielen hat. Nach zwei Monaten Geduld wird Tiger immer zutraulicher und setzt sich mittlerweile auf die Couch und möchte gestreichelt werden. Die Zuversicht und das Vertrauen der Familie in Gonzalo haben sich ausgezahlt.

Autorin: Heidi Sonderhoff