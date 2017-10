Zuhause gefunden – Gismo

Gismo lebte wochenlang als Vagabund. Als der kleine Rüde aus dem Tierheim in ein neues Zuhause zieht, zeigt er erst einmal nur Desinteresse an seinem Herrchen Christoph. Die beiden haben keinen guten Start. Gismo wird von Hunden angefallen und zieht sich auch noch eine Vergiftung zu. Sein Leben steht auf der Kippe und Christoph weicht nicht von seiner Seite. Beide leiden – und nähern sich langsam einander an.