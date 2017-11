Zuhause gefunden – Jack-Russel-Hündin Else

Hündin Else wurde ausgesetzt und war in einem schlechten Zustand, als sie ins Tierheim Heinsberg kam. Aber vielleicht musste sie ja ihr Zuhause verlieren, um ein himmlisches Zuhause zu finden. Denn heute lebt sie in einem Nonnen-Kloster der Franziskaner-Familie, bei Schwester Gabriel und Äbtissin Theresia. Die Jack-Russell-Hündin hat sich schnell an das geregelte Klosterleben gewöhnt und hält Schwester Gabriel bei der Gartenarbeit auf Trab.