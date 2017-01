Zuhause gefunden – Bianca

Bianca hatte Angst. Jahrelang hat sie auf der Straße gelebt. Als sie im TSEZ -Studio vorgestellt wurde, musste ihre Betreuerin ihr eine Hand unter den Kopf halten, damit sie überhaupt einmal hochschaute. Sie wollte sich nicht anfassen lassen und sich am liebsten in Luft auflösen. Jetzt – ein Jahr später – ist Bianca ein anderer Hund. Anja R. und ihr Mann Michael haben Bianca nicht nur ein neues Zuhause gegeben, sondern ihr mit viel Geduld Lebensfreude und Vertrauen in den Menschen zurückgegeben.

Autorin: Katja Diepenbruck