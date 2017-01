Abwechslung für Wohnungskatzen

Anzeichen der Unterforderung

Wenn Katzen ausschließlich in der Wohnung gehalten werden brauchen sie, bis auf ganz wenige Ausnahmen, unbedingt eine weitere Katze, mit der sie sich beschäftigen und spielen können. Kein Mensch kann diese Kommunikation ersetzten. Aber zusätzlich wollen Katzen, dass sich auch Ihre Menschen mit ihnen beschäftigen und mit ihnen spielen – egal wie alt die Katzen sind.

Ein sicheres Zeichen, dass Katze oder Kater frustriert und unterfordert sind, ist aggressives Verhalten unter Katzen oder instrumentalisiertes Verhalten. Das lässt sich dadurch feststellen, dass die Katze ihren Besitzer nachts mit lautem Miauen weckt, sich aufs Bett setzt und sich fordernd verhält. Zu dem Verhalten zählt auch, wenn die Katze auf Regale springt und Gegenstände herunter wirft oder wenn sie beginnt „Blödsinn“ zu machen wie auf Klospülung oder Staubsauger zu springen.

Regelmäßige Spielzeiten

Schon bei den ersten Anzeichen sollten Katzenbesitzer aktiv werden. Am besten ist es für die Katze, wenn die Spieleinheit zu einer festen Tageszeit stattfindet. Also beispielsweise jeden Morgen und jeden Abend. Katzen lieben Regelmäßigkeiten und können sich daher nach einiger Zeit sehr gut auf die Spielzeit einlassen. Selbst „Spiele-Muffel“ sind nach und nach von solch regelmäßigen Angeboten begeistert. Beim Spielen ahmen Katzen die Jagd nach. Spielerisch wird also der Jagdtrieb befriedigt und die Katze ist ausgeglichener. Laut der Katzenexpertin Heike Grotegut reduziert Spielen bei Katzen Stress, stärkt Selbstvertrauen und festigt die Bindung zwischen Tier und Besitzer und hält die Katze körperlich fit.

Welches Spiel für welche Katze?

Katzen sind wählerisch – auch beim Spielen! Es sollte nicht einfach irgendein Spiel sein, sondern zur Katze passen. Die Frage ist dabei: Welchen Beutetyp zieht die Katze vor? Mag sie eher Vögel oder muss das Spielzeug vor allem lecker riechen oder rascheln? Wenn die Katze schon lange nicht mehr „gespielt“ hat, sollte der oder die Besitzerin mit einem einfachen Spiel beginnen. Ganz einfache Spiele findet man in jedem Haushalt. Ein Eierkarton zum Beispiel. Am besten ein paar wenige Leckerlis in die Vertiefungen hineinlegen und fertig. Für den Anfang ist dieses Spiel hervorragend geeignet, um Neueinsteiger wieder zum Spielen anzuregen. Laut Katzentherapeutin Heike Grotegut ist es wichtig, mit einem leichten Spiel zu beginnen. Hat die Katze die Leckerlis aus dem Eierkarton gefischt, ist dies eine Selbstbelohnung und regt zum weiteren Spielen an.

Spielzeug aus Haushaltsdingen

Das Stichwort heißt: „Upcycling“. Abfall im Haushalt wird noch mal effektiv genutzt. Zum Beispiel alte Küchenpapier- oder Klorollen. In einen kleinen Karton werden Klorollen gesteckt und mit Leckerlis präpariert. Alte Küchenpapierrollen werden an den Enden eingedrückt und Löcher reingeschnitten. Dabei gilt: je kleiner die Löcher, desto schwieriger wird es für die Katze das Leckerli herauszubekommen. Auch äußerst beliebt ist die Wühlkiste mit zusammengeknülltem Altpapier. Viele Katzen suchen darin sehr lange nach Leckerchen, und halten anschließend gerne eine Siesta im Karton. Korken aus Weinflaschen am besten einmal in der Mitte durchschneiden. Dann flitschen sie besonders schön unregelmäßig über glatte Böden. Das animiert viele Katzen zum Spielen. Auch geeignet sind Erdnüsse in der Schale, ungekochte Nudeln oder leere Garnrollen.

Die richtige Angel

Die richtige Spiel-Angel sollte vor allem nicht zu kurz sein, denn das verursacht auf Dauer Rückenschmerzen beim Halter. Außerdem hat der menschliche Spielpartner mit einer langen Angel einen wesentlich größeren Aktionsradius. Auch das Ende der Angel sollte gut ausgewählt sein: zum Beispiel können dort kleine insektenähnliche Stofftiere dranhängen oder auch schlangenähnliche Anhänger (cat charmer) oder Federn (DaBird). Es gibt eine reiche Palette an Anhängern, die man am besten bei der eigenen Katze ausprobiert. Am besten geeignet sind Angeln mit austauschbarer „Beute“, damit nicht sofort die ganze Angel in den Müll geschmissen werden muss, nur weil zum Beispiel die Federn zerbissen worden sind.

Gekaufte Spiele

Auch der Zoofachhandel bietet jede Menge Spielzeug in sehr unterschiedlicher Qualität an. Empfehlenswert ist das Intelligenz-Spielzeug. Hier geht es vor allem um „Activity Feeding“. Mit diesen Spielzeugen soll Futter aktiv erarbeitet werden. Allen gemeinsam ist, dass sie es der Katze ein kleines bisschen schwer machen, an die Beute heranzukommen. Auch das Prinzip der Futter-Rolle mit verschieden großen Löchern (Pipolino) ist sehr sinnvoll. Es funktioniert wie ein Futterspender. Über den Tag verteilt kann sich die Katze aktiv ihr Futter aus dem Spender holen.

Gefährliches Spielzeug

Giftige Teile wie Metall- oder Plastikaugen an Stofftieren können Katzen beim Spielen verschlucken. Auch Plastiktüten sind nur mit Aufsicht zum Spielen geeignet: die Katzen können sich in der Tüte oder an den Henkeln verheddern und in Todesangst geraten. Auch Rasseln sind mit Vorsicht zu genießen: Viele sind für die sensiblen Katzenohren zu laut. Für Katzentherapeutin Heike Grotegut ist der Laser Pointer ein absolutes „No Go“. Es fördert laut Expertin zwanghaftes Spielen – im Fachjargon auch „kompulsiv-obsessives Verhalten“ genannt. Das bedeutet so viel wie zwingend-zwanghaft. Die Katze kann nicht aufhören, dem Punkt an der Wand hinterherzurennen, kommt aber nie ans Ziel, kann ihre Beute, also den Laserpoint, niemals fangen. Das sei extrem frustrierend und setze Katzen unter Stress, so Heike Grotegut.

Katzen verhalten sich anders als Hunde

Viele Hundebesitzer versuchen mit der Katze so zu spielen, wie mit einem Hund. Doch ausgewachsene Katzen auf den Rücken zu rollen und am Bauch zu kraulen, ist nicht zu empfehlen. Anders als beim Hund ist eine auf dem Rücken liegende Katze nicht in einer Spiel- oder Demutshaltung, sondern auf Abwehr eingestellt. Die Katze hat laut Heike Grotegut in dieser Körperhaltung alle vier Pfoten mit allen vier Krallen zur freien Verfügung. Das Ergebnis dieser Spielversuche sind oft blutige Kratzer. Mit richtigem Spielen habe das nichts zu tun.

Autorin: Katharina Hadem