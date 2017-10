Waldo – Tierheim Wipperfürth

Geschlecht: kastrierter Rüde

Alter: circa 12 Jahre

Rasse: spanischer Jagdhund-Schäferhund-Mix

Schulterhöhe und Farbe: circa 60 Zentimeter, grau

Gesundheit: Waldo hat eine chronische Krankheit: Lupus erythematodes (LE) ist eine Autoimmunkrankheit, die zum entzündlichen Rheuma gehört. Durch sie hat er Schmerzen an den Schleimhäuten, wie im Maul oder am After. Er bekommt Cortison und Schmerzmittel.

Vorgeschichte: Waldo wurde vor einigen Jahren vom Tierheim Wipperfürth an einen Mann vermittelt, der ins Ausland musste und Waldo nicht mitnehmen konnte. Er hat ihn ans Tierheim zurückgegeben. Anschließend kam Waldo zu einem Paar, aber seine Krankheit war zu diesem Zeitpunkt noch nicht bekannt. Als Waldo das Kommando Sitz verweigerte und plötzlich schnappte, konnte das niemand einordnen. Zurück im Tierheim, wurde seine Krankheit festgestellt. Vermutlich hat Waldo unter Schmerz so reagiert, denn im Tierheim ist er jetzt völlig unauffällig.

Verträglichkeit: Bei anderen Hunden zählt für Waldo vor allem die Sympathie, die bei Hündinnen öfter vorhanden ist. Katzen kennt und respektiert er. Er fühlt sich eher zu Frauen hingezogen, bei Männern ist er vorsichtiger.

Wesen: Waldo ist ein selbstbewusster Hund, aber nicht dominant. Waldo neigt dazu, seine Besitzer beschützen zu wollen.

Erziehungsstand: Der Rüde ist gut erzogen und kennt alle gängigen Kommandos. Er fährt gerne im Auto mit. Den Tierarzt mag er nicht so gerne.

Wunschzuhause: Das Tierheim bietet an, Waldo mit einem Pflegevertrag abzugeben, damit die neuen Halter nicht die Kosten für die Medikamente tragen müssen. Er braucht Menschen, die ihn liebevoll und konsequent führen. Er sollte nicht zu Hundeanfängern, da er zum Beschützen neigt. Er sollte lieber als Einzelhund gehalten werden und es wäre besser, wenn keine Kinder im Haushalt leben.