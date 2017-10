Notfall Timmy – Tierheim Lingen

Geschlecht: Rüde, kastriert

Alter: circa 4 Jahre

Rasse: Schäferhund-Mix

Schulterhöhe und Farbe: circa 45 Zentimeter, schwarz-braun

Gesundheit: Timmy hat eine herausspringende Kniescheibe und wurde bereits vier Mal operiert. Der Rüde braucht eine physiotherapeutische Behandlung. Sofern die Therapie weiterhin in der jetzigen Praxis durchgeführt wird, fallen hierfür keine Therapiekosten an.

Vorgeschichte: Timmy kommt aus dem rumänischen Tierschutz. Dort wurde er in einer Box gehalten, die ihn vor Mobbing des Rudels schützen sollte. Im November 2016 wurde er von deutschen Tierschützern übernommen. Er saß aufgrund seines kranken Beines meist allein im Zwinger und hat so in Lingen kaum eine Vermittlungschance.

Verträglichkeit: Der Rüde ist mit Hunden und anderen Tieren nicht verträglich.

Charakter: Timmy ist ein braver und extrem menschenbezogener Hund, der sich notfalls auch am Bein des Menschen festklammert, damit der ihn nicht wieder verlässt. Im Tierheim hören die Mitarbeiter Timmy laut weinen, da er wegen des Heilungsprozesses nun schon seit Wochen isoliert gehalten werden muss, die Situation aber nicht mehr ertragen kann. Müsste er noch länger im Tierheim sitzen, könnte er körperlich zwar genesen, seelisch aber erkranken.

Im Alltag: Da der Rüde in Deutschland kaum etwas anderes kennengelernt hat als Tierklinikbesuche und das Tierheim, sind ihm Grundkommandos nicht bekannt, und er möchte mittlerweile nur noch ungern ins Auto steigen. Timmy ist aber ansonsten äußerst lernwillig.

Wunschzuhause: Der Rüde sollte als Einzelhund in einen kinderlosen Haushalt einziehen. Da nicht sicher ist, ob Timmy sein Bein zukünftig normal belasten kann, darf er nur kurze Spaziergänge machen und braucht ein ebenerdiges Zuhause. Die neuen Besitzer sollten Spaß daran haben, den cleveren Mischling mit anspruchsvoller Kopfarbeit auszulasten.