Tessa – Tierheim Bonn

Geschlecht: kastrierte Hündin

Alter: knapp 6 Jahre

Rasse: Deutscher Schäferhund

Schulterhöhe und Farbe: 59 Zentimeter, schwarz, grau-braun meliert

Gesundheit: Sie hat leichte bis mittlere Hüftdysplasie, aber derzeit ist kein Schmerzmittel notwendig.

Vorgeschichte: Tessa wurde auf Ebay annonciert und die Tierschützer erfuhren, dass die nur fünfjährige Tessa bereits sechs Vorbesitzer hatte. Ursprünglich war sie als Welpe bei einem Züchter gekauft worden, doch wegen einer Erkrankung ihres Besitzers wurde sie weiter gegeben.

Verträglichkeit: Tessa zeigt deutlich, dass sie nichts von anderen Hunden hält. Mit Übung lässt sie sich mittlerweile auf Spaziergängen gut ablenken, einen Maulkorb trägt sie ohne Probleme. Einen unkastrierten Rüden aus dem Tierheim mag sie allerdings gerne. Mit Kleintieren und Katzen ist sie nicht verträglich. Tessa mag alle Menschen, vor allem Kinder.

Wesen: Tessa ist ein typischer Schäferhund und extrem anhänglich und sensibel, aber auch wachsam, agil und sehr verspielt.

Erziehungsstand: Tessa beherrscht alle Grundkommandos, hat die Begleithundeprüfung bestanden und eine angefangene Schutzhundeausbildung. Sie ist stubenrein, nach einer Eingewöhnung kann sie stundenweise alleine bleiben und fährt problemlos im Auto mit.

Wunschzuhause: Tessa braucht hundeerfahrene Besitzer und sucht ein Zuhause in ländlicher Gegend, am besten ein Haus oder eine Wohnung ohne Treppen. Sie sollte als Einzelhund leben. Auch ihre Wachsamkeit sollte man nicht unterschätzen, sie passt genau auf ihre Menschen auf. Tessa ist recht anspruchslos was ihre Spaziergänge angeht, spielt aber gerne ausgiebig.