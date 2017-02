Notfall Tante Rita – Pit, Staff & Co

Geschlecht: kastrierte Hündin

Alter: 13,5 Jahre

Rasse: Staffordshireterrier-Mischling

Schulterhöhe und Farbe: 50 Zentimeter, gestromt

Gesundheit: okay, keine Medikamente

Verträglichkeit: Tante Rita lernt gerade wieder Artgenossen kennen. Sie war viele Jahre völlig isoliert in einem Tierheim untergebracht. Mittlerweile geht Tante Rita mit mehreren Hunden in der Gruppe spazieren und macht Fortschritte. Dennoch sollte sie im neuen Zuhause der einzige Hund sein.

Wesen: Tante Rita ist eine große Menschenfreundin, sie liebt Zuwendung und ist absolut friedfertig.

Erziehungsstand: Sie kennt die Kommandos Sitz und Platz, manchmal steht bei der Ausführung aber der Altersstarrsinn im Weg. Sie bleibt stundenweise alleine, ist stubenrein, gut leinenführig und fährt problemlos im Auto mit.

Vorgeschichte: Der Verein Pit, Staff und Co erfuhr über die Sozialen Medien von Tante Rita, die seit vielen Jahren in „Isolationshaft“ in einem Tierheim in Brandenburg lebte. Kurzentschlossen holte der Verein die Hündin nach Köln Ostheim, wo sie seither jeden Tag sichtlich aufblüht.

Wunschzuhause: Tante Rita sucht ein eher ruhiges Zuhause ohne Treppen und Artgenossen. Sonst ist sie sehr pflegeleicht und auch mal mit kleineren Runden zufrieden. Falls Kinder im neuen Zuhause leben, sollten diese bereits etwa zehn Jahre alt sein.