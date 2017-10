Notfall Roxy – Katzenschutz Bonn, Rhein-Sieg

Geschlecht: weiblich

Alter: 7-8 Jahre

Rasse: Hirtenhund-Mix

Gesundheit: prima

Vorgeschichte: Roxy lebte viele Jahre in Rumänien im Zwinger bzw. auch an der Kette. Sie wurde nicht an Artgenossen gewöhnt und es fehlte die erforderliche Sozialisierung.

Verträglichkeit: Die Hündin verträgt sich weder mit Artgenossen noch mit anderen Tieren.

Wesen: Roxy ist eine absolut menschenbezogene Hündin, die Kinder sehr liebt. Sie zeigt allerdings einen rassetypischen Beschützerinstinkt.

Wunschzuhause: Gesucht werden hundeerfahrene Menschen, die mit viel Geduld gemeinsame Spaziergänge mit Roxy unternehmen. Sie muss noch viel lernen. Der neue Besitzer muss eine klare Führung übernehmen und mit dem territorialen Verhalten des Hundes sicher umgehen können. Roxy ist maulkorbgewöhnt und sehr gelehrig.