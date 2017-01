Prinzessin Pauli – Tierheim Dorsten

Geschlecht: Katze, kastriert

Alter: etwa 5 bis 6 Jahre

Rasse: Perser-Mix

Statur und Farbe: mittlerweile etwas übergewichtig, Schildpatt

Gesundheit: Rückenschmerzen durch ihr Übergewicht, stubenrein, anspruchsvolle Fellpflege

Verträglichkeit: Pauli versteht sich bedingt mit Katzen, mit Kleintieren kommt sie besser klar.

Wesen: Die schöne Katze ist besitzergreifend, eifersüchtig und sie mag keinen Stress. Sie weiß, was sie will und bindet sich eng an einen Menschen.

Spielverhalten: Wenn sie abgespeckt hat, könnte es ausgeprägter sein.

Vorgeschichte: Sie kam als Abgabekatze im August 2015 ins Tierheim, weil sie mit dem Nachwuchs der Familie nicht zurechtkam. Inzwischen wurde sie zwei Mal vermittelt – leider wurde sie immer wieder abgebeben.

Wunschzuhause: Pauli braucht Menschen mit Katzenerfahrung – wenn möglich eine männliche Einzelperson oder eine Männer-WG. Sie kann in einer Wohnung, gerne mit Balkon, als Einzeltier in einem ruhigen Umfeld gehalten werden.