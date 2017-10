Notfall Paul – Menschen für Tiere Nümbrecht e.V.

Geschlecht: kastrierter Rüde

Alter: circa 2 Jahre

Rasse: Labrador-Mischling

Schulterhöhe und Farbe: circa 55 Zentimeter, schwarz

Gesundheit: Paul hat diverse nicht bedrohliche Erkrankungen und sein Penis musste amputiert werden.

Vorgeschichte: Als Hund mit leichtem Urintröpfeln aus Istanbul angekündigt, kam Paul im August bei den Tierschützern an. Aber der Rüde konnte weder Urin noch Kot halten. Es war ein enormer Pflegeaufwand, Paul sauber zu halten. Sein Penis wurde in der Türkei operativ behandelt und musste dringend vom Spezialisten in Deutschland korrigiert werden. Dabei war eine Penisamputation unumgänglich. Er wird noch physiotherapeutisch begleitet und täglich trainiert. Seine Urininkontinenz ist mittlerweile behoben, seine Stuhlinkontinenz kann aktuell nicht abschließend prognostiziert werden. Trotz hoffnungsvoller Therapeuteneinschätzung ist es zu früh, eine verbindliche Aussage zu treffen.

Verträglichkeit: Paul versteht sich mit anderen Hunden, die Verträglichkeit mit anderen Tieren ist nicht bekannt.

Charakter: Paul ist ein herzlicher, lieber, geduldiger und immer menschenfreundlicher Labrador-Mix. Andere Hunde empfängt er ungestüm, aber voller Freude.

Im Alltag: Paul ist charakterlich völlig unproblematisch.

Wunschzuhause: Optimal wäre ein Zuhause mit einer Hundeklappe oder der Möglichkeit, ständig Zugang ins Freie zu haben. Vielleicht auf einem Reiterhof, einem Gnadenhof oder ähnlichem? Der gutmütige, sehr menschenbezogene Paul, würde einen freundlichen Hofhund abgeben.