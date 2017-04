Mogli – Pit, Staff & Co.

Geschlecht: kastrierter Rüde

Alter: 8 Jahre

Rasse: Staffordshire-Terrier-Mischling

Schulterhöhe und Farbe: 48 Zentimeter, dunkelbraun gestromt

Gesundheit: fit

Vorgeschichte: Mogli wurde vor sieben Jahren abgegeben und befindet sich seitdem im Tierheim.

Verträglichkeit: Mit einigen wenigen Hündinnen verträgt er sich. Zuhause sollte er aber Einzelhund sein. Auch andere Tiere sollten nicht dort leben.

Wesen: Mogli leidet sehr darunter schon seit sieben Jahren im Tierheim zu sein. Er braucht mehr Zuwendung. In fremden Situationen ist er oft unsicher und muss deshalb außerhalb privaten Geländes einen Maulkorb tragen, um andere Hunde und Menschen nicht zu gefährden.

Erziehungsstand: Mogli beherrscht alle gängigen Kommandos. Er bleibt stundenweise alleine, ist stubenrein, gut leinenführig und fährt problemlos im Auto mit.

Wunschzuhause: Mogli wird nur an besonders verantwortungsvolle und kompetente Menschen vermittelt, die in der Lage sind, diesen Hund souverän und vor allem sicher zu führen. Mogli sucht Menschen, die Geduld aufbringen, um Vertrauen aufzubauen, er ist eine Herausforderung und Aufgabe für Hundekenner. Da er außerhalb privaten Geländes mit Maulkorb gesichert werden muss, sollte er in eine ländliche Gegend vermittelt werden.