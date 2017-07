Merlin – Tierheim Herne-Wanne

Geschlecht: Rüde

Alter: etwa 10 Jahre

Rasse: Deutscher Schäferhund

Schulterhöhe und Farbe: 67 Zentimeter, braun-schwarz

Gesundheit: Merlin hat einen alten Kreuzbandriss, aber es ist keine Behandlung mehr notwendig. Er bekommt täglich ein Schmerzmittel.

Vorgeschichte: Merlin wurde mit zwei Jahren wegen Überforderung abgegeben, im Tierheim wurde mit ihm gearbeitet und dann adoptierte ihn vor sieben Jahren ein Paar. Aber vor zwei Jahren ist einer der Besitzer gestorben und der andere kam mit der Lebenssituation nicht zurecht: Seine Wohnung wurde schließlich zwangsgeräumt und er hat den völlig verwahrlosten Merlin im Tierheim abgegeben.

Verträglichkeit: Er kommt mit Hündinnen besser als mit Rüden aus, mit Katzen gar nicht.

Wesen: Merlin hat Selbstbewusstsein und zeigt ganz deutlich, mit wem er was unternehmen möchte. Merlin zeigt bedingungslose Treue zu seinen Bezugspersonen, kann aber sehr ignorant sein, wenn er mit Leuten nichts zu tun haben möchte.

Erziehungsstand: Er beherrscht die Grundkommandos gut, bleibt stundenweise alleine, ist stubenrein, ableinbar, gut leinenführig und fährt problemlos im Auto mit.

Wunschzuhause: Der Rüde wird nur in ein ruhiges, ebenerdiges Zuhause mit Anschluss an einen Garten in ländlicher Gegend vermittelt. Er sollte als Einzelhund leben und mag Kinder ab etwa 14 Jahren.