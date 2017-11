Notfall Max und Lucky – Bund für Tier- und Naturschutz Ostwestfalen

Geschlecht: kastrierte Kater

Alter: 1 Jahr

Rasse: EKH

Schulterhöhe und Farbe: circa 30 Zentimeter, dunkel getigert-weiß und grau-weiß

Gesundheit: Beide Kater haben neurologische Auffälligkeiten in Form motorischer Störungen. Bei Lucky besteht durch eine Linsentrübung der Verdacht auf eingeschränktes Sehen. Tierärztlich konnte bisher nichts diagnostiziert werden. Zudem hat Lucky einen unbekannten Schaden am Hüftknochen des rechten Hinterlaufs, der aktuell zu keinerlei Beeinträchtigung führt, aber optisch etwas heraussteht.

Vorgeschichte: Lucky wurde von einem Ehepaar als Kitten gekauft. Es war keine weitere Katze geplant – bis der gleichaltrige Max als Straßenfindelkind mitaufgenommen wurde. Die beiden Kater wuchsen wie Brüder bis zu ihrem siebten Lebensmonat gemeinsam auf. Als ein Baby in die Familie kam, zeigte Lucky starken Protest, indem er alle Bereiche des Babys markierte. So mussten beide Kater in eine Tierschutz-Pflegestelle ziehen. Dort fühlt sich aber eine bereits vorhandene Katzenseniorin durch die wilden Kater gestresst und beginnt sich kahl zu lecken.

Verträglichkeit: Die beiden verstehen sich mit anderen Katzen und Hunden.

Charakter: Beide Kater sind verschmust und anhänglich. Hat Max Vertrauen gefasst, zeigt er sich eher wie ein Hund, der immer treu bei seinen Menschen bleibt. Lucky ist ständig unternehmungslustig, sein Forschungsdrang kennt keine Grenzen.

Im Alltag: Aufgrund der neurologischen Störungen, sind beide Kater im Gang und im Springen unsicher. Beide Kater sind stubenrein, es sollte aber ein Katzenklo mit Deckel gewählt werden.

Wunschzuhause: Die Kater suchen einen turbulenten Haushalt, gerne mit verständnisvollen Kindern. Ein katzensicherer Balkon/Terrasse oder ein hocheingezäunter Garten muss vorhanden sein.