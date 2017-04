Luna – Tierheim Münster

Geschlecht: kastrierte Hündin

Alter: 5 Jahre

Rasse: Dalmatiner-Border-Collie-Mischling

Schulterhöhe und Farbe: circa 55 Zentimeter, weiß mit schwarzen Abzeichen

Gesundheit: gesund

Vorgeschichte: Die 5-jährige Luna lebte von klein auf bei einer Familie. Doch ihre Menschen konnten die schlaue Hündin nicht auslasten und brachten sie schließlich – wegen Überforderung – ins Tierheim. Sie gaben an, dass sich Luna ihre Aufgaben selbst gesucht hat und zum Beispiel Besucher gehütet hat.

Verträglichkeit: Luna hat mit drei Hunden zusammengelebt und versteht sich auch mit anderen Hunden sehr gut. Auch Katzen gegenüber verhält sie sich sehr freundlich. Und da sie wenig Jagdtrieb besitzt, ist es gut denkbar, dass sie auch mit Kleintieren zurechtkommt.

Wesen: Die Hündin ist agil, sportlich und will beschäftigt werden. Gleichzeitig ist sie aber auch schnell überfordert und neigt dazu, sich verantwortlich zu fühlen. Luna hätte sicher Spaß an Nasenarbeit. Menschen gegenüber ist sie anfangs etwas unsicher und will nicht gleich von jedem angefasst werden. Wenn sie Menschen einmal kennengelernt hat, kommt aber das Vertrauen und sie ist freundlich und eher demütig.

Erziehungsstand: Sie kennt bereits die Kommandos Sitz, Platz und Fuß, kann aber sicher noch viel mehr lernen. Sie bleibt stundenweise alleine, ist stubenrein, ableinbar, gut leinenführig, neigt aber zu Stress bei Hundebegegnungen. Sie fährt problemlos im Auto mit.

Wunschzuhause: Luna braucht Menschen, die was mit ihr unternehmen: Lange Spaziergänge, joggen, aber auch Suchspiele, vielleicht Futterbeutel-Training oder ähnliches. Zu Hause allerdings mag sie es eher ruhig. Sie soll aufs Land vermittelt werden, kann zu einem Artgenossen ziehen, muss aber nicht – wenn, dann sollte dieser souverän und gut erzogen sein. Kinder sollten keine im neuen Zuhause leben.