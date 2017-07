Leo – Tierheim Paderborn

Geschlecht: kastrierter Rüde

Alter: 2 Jahre

Rasse: Berner Sennenhund

Schulterhöhe und Farbe: circa 60 Zentimeter, trikolor

Gesundheit: topfit

Vorgeschichte: Leo wurde nicht artgerecht gehalten. Er lebte nur draußen und wurde nachts in eine Garage gesperrt.

Verträglichkeit: Der Rüde versteht sich mit Hündinnen, mit anderen Tieren kommt er nicht gut zurecht.

Wesen: Leo ist ein temperamentvoller Rüde, der nachholt, was er versäumt hat. Er zeigt Ressourcenverhalten und sollte nur von Menschen aufgenommen werden, die Hundeerfahrung haben.

Erziehungsstand: Er beherrscht noch keine Grundkommandos. Leo bleibt stundenweise alleine, ist noch nicht leinenführig, fährt aber problemlos im Auto mit.

Wunschzuhause: Leo wird nur in ein Haus mit Garten in ländlicher Gegend vermittelt. Er sollte als Einzelhund in einem ruhigen Zuhause leben. Der Rüde braucht geduldige, erfahrene Menschen. Kinder im Haushalt sollten Jugendliche sein. Er geht gerne ausgiebig spazieren.