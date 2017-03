Klausi – Menschen für Tiere, Nümbrecht

Geschlecht: kastrierter Rüde

Alter: 1 Jahr

Rasse: Herdenschutzhund

Schulterhöhe und Farbe: circa 65 Zentimeter, hellbraun-grau gestromt

Gesundheit: topfit

Verträglichkeit: Klausi ist mit Artgenossen gut verträglich, mit Kleintieren eher nicht. Ob er Katzen toleriert, ist nicht bekannt.

Wesen: Klausi hat im Tierheim den Job des Aufpassers am Tor übernommen. Allerdings ist das Gebell nur Show, denn Klausi ist eher ein sehr schüchterner Hund. Er hat Angst vor Fremden und braucht eine lange Gewöhnungsphase.

Erziehungsstand: Kommandos kennt Klausi noch keine. Aber er bleibt stundenweise alleine, ist gut leinenführig und fährt problemlos im Auto mit.

Vorgeschichte: Klausi wurde als Welpe zusammen mit seinen zwei Brüdern von einem befreundeten Tierschutzverein übernommen. Seine Brüder sind bereits vermittelt, nur Klausi wartet noch auf ein passendes Zuhause.

Wunschzuhause: Geduldige Menschen, die mit Herdenschutzhunden umzugehen wissen. Er braucht Zeit, um sich einzugewöhnen und muss langsam an alles Neue herangeführt werden. Er sollte in ein eher ruhiges Zuhause ziehen, mit nicht so vielen Reizen. Daher wäre eine ländliche Gegend optimal für ihn. Klausi wird nur in ein Haus mit Garten vermittelt. Sollten Kinder im neuen Zuhause leben, so sollten diese bereits 14 Jahre oder älter sein.