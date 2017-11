Heidi und Peter sowie Herr Schmitz und Frau Meier – Tierheim Bergheim

Geschlecht: Katzen und Kater

Alter: 5 Monate

Rasse: EKH

Schulterhöhe und Farbe: im Wachstum, getigert

Gesundheit: jung, fit

Vorgeschichte: Die Katzenkinder wurden im Tierheim geboren.

Verträglichkeit: Die Katzen verstehen sich mit anderen Katzen. Die Gewöhnung an andere Tiere ist denkbar.

Charakter: Die Kitten sind lieb, verschmust und anhänglich.

Im Alltag: Sehr verspielt und agil toben die Katzenkinder durch den Tag. Die neuen Besitzer sollten viel Zeit für die Kleinen haben.

Wunschzuhause: Die Kitten passen sich an viele Lebensumstände an und wären in Familien gut aufgehoben.