Hazal – Tierheim Marl

Geschlecht: Hündin

Alter: 5,5 Jahre

Rasse: Kangal

Schulterhöhe und Farbe: beige mit dunkler Maske, circa 70 Zentimeter

Gesundheit: gesund

Verträglichkeit: Hazal versteht sich mit Rüden und Hündinnen nur nach Sympathie. Die Verträglichkeit mit Kleintieren ist nicht bekannt, mi Katzen kommt sie eher nicht klar. Zu Menschen ist sie sehr freundlich.

Wesen: Hazal ist ein typischer Herdenschutzhund, eigenständig, etwas dickfellig, folgt nicht immer sofort. Sie geht offen und freudig auf alle Menschen zu, spielt und tobt gerne. Sie hat sehr viel Vertrauen zu Menschen.

Erziehungsstand: Hazal bleibt stundenweise alleine, ist stubenrein, gut leinenführig und fährt problemlos im Auto mit.

Vorgeschichte: Die Hündin kam das erste Mal im Frühling 2013 ins Tierheim, weil sie sich mit dem vorhandenen Rüden nicht mehr vertrug, als sie erwachsen wurde. Sie wurde vermittelt im Januar 2014, kam aber nach der Erkrankung des Besitzers wieder zurück.

Wunschzuhause: Hazal sucht ein Haus mit gut eingezäuntem Garten in ländlicher Gegend, möglichst ohne Treppen. Sie sollte bei herdenschutzerfahrenen Menschen als Einzelhund leben und kommt in einem ruhigen Zuhause genauso gut klar, wie in einem turbulenten Zuhause. Sie mag Kinder, sie sollten aber standfest sein. Die Hündin ist auch mal mit kleineren Runden zufrieden.