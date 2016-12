Gracy – Tierheim Marl

Geschlecht: Katze, kastriert

Alter: etwa 10 Jahre

Rasse: EKH

Statur und Farbe: schlank, schwarz-weiß

Gesundheit: Die zarte Gracy hatte entzündete Pfotenballen und jeder Schritt schmerzte. Festgestellt wurde ein „eosinophiles Granulom“, das mittlerweile erfolgreich behandelt wurde. Seither ist Gracy beschwerdefrei. Allerdings fehlt ihr Muskulatur, die sich erst langsam wieder aufbaut.

Verträglichkeit: Sie kommt mit Artgenossen gut klar und sie liebt ihren Freund Donald, einen älteren Tigerkater, der bei ihr in der Stube lebt. Die Verträglichkeit mit anderen Tieren ist unbekannt.

Wesen: Gracy ist eine sehr verschmuste und sehr anschmiegsame Katze, ausgeglichen und dem Menschen angeschlossen.

Spielverhalten: relativ gering

Vorgeschichte: Die Katze ist ein Fundtier.

Wunschzuhause: Gracy sucht eine Wohnung, gerne mit Balkon in ruhigem Umfeld. Sie mag Kinder ab etwa zehn Jahren und würde am liebsten zusammen mit ihrem Freund, Kater Donald, in ein neues Zuhause ziehen. Die beiden Katzen haben sich im Tierheim kennengelernt und sehr eng angefreundet.