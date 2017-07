Notfall Franky – NOAH Menschen für Tiere e.V.

Geschlecht: kastrierter Rüde

Alter: 5 Jahre

Rasse: Hütehund-Mischling

Schulterhöhe und Farbe: circa 50 Zentimeter, hellbraun

Gesundheit: Hat Narben von Verletzungen zurückbehalten, ist aber gesund.

Vorgeschichte: Er wurde als Hofhund in Rumänien gehalten, als er aber ein Huhn jagte, schlug sein Besitzer mit einer Schaufel auf ihn ein. Obwohl Nachbarn sofort einschritten, wurde Franky schwer verletzt. Nach einer Odyssee über Tierkliniken und verschiedene Shelter, kam er in die Obhut des Vereines NOAH, die Franky nun in Deutschland eine Chance auf eine gute Zukunft geben wollen.

Verträglichkeit: Er hatte bislang wenig Kontakt zu anderen Hunden.

Wesen: Aufgrund der traumatischen Erlebnisse zeigt sich Franky anfangs sehr vorsichtig, vor allem bei Fremden und zieht sich zurück. Doch trotz der schlimmen Misshandlungen fasst er schnell Vertrauen zu Menschen. Dann kann er gar nicht genug Zuwendung und Streicheleinheiten bekommen.

Erziehungsstand: Der Rüde kennt einfach noch nicht viel. Vor kurzem ist er zum ersten Mal an der Leine gelaufen. Er muss also noch viel lernen, zeigt sich aber als sehr gelehrig.

Wunschzuhause: Franky sucht auf jeden Fall ein sehr erfahrenes, ruhiges Zuhause. Ein eingezäunter Garten wäre perfekt, da er wahnsinnig gerne einfach nur ruhig draußen liegt und alles beobachtet.