Fiete – Tierheim Lingen

Geschlecht: kastrierter Rüde

Alter: circa 8 Jahre

Rasse: Jack-Russell -Terrier

Schulterhöhe und Farbe: 25 Zentimeter, weiß, rechtes Ohr braun

Gesundheit: topfit

Vorgeschichte: Fiete wurde im März herrenlos aufgefunden.

Verträglichkeit: Der Rüde verträgt sich mit Hunden und anderen Tieren nicht besonders gut.

Wesen: Fiete ist ein gut gelaunter Hund, der auch im Tierheim fröhlich ist und die Annehmlichkeiten wie regelmäßige Spaziergänge und Futter genießt. Er ist ein agiler Kerl, der gerne unterwegs ist und spielt.

Erziehungsstand: Im Tierheim ist Fiete stubenrein. Er geht gut an der Leine und fährt problemlos im Auto mit.

Wunschzuhause: Fiete würde sich auch in einer Wohnung wohlfühlen und kommt sowohl in einem ruhigen wie in einem lebhaften Zuhause zurecht. Er sollte als Einzelhund leben dürfen und eignet sich als Anfängerhund, wenn man die Hundeschule besucht. Kinder im Haushalt sollten im Schulalter sein. Er geht gerne ausgiebig spazieren.