Emil – Tierheim Surwold

Geschlecht: kastrierter Kater

Alter: etwa 4 Jahre

Rasse: EKH

Statur und Farbe: stattlicher, schwarz-weißer Kater

Gesundheit: topfit

Vorgeschichte: Emil wurde im Raum Papenburg gefunden. Er ist stubenrein.

Verträglichkeit: Der Kater versteht sich mit anderen Katzen und weiteren Tieren nur, wenn sie sich unterordnen.

Wesen: Emil ist ein selbstbewusster Kater, der seine Bezugspersonen am liebsten für sich alleine haben will. Er ist extrem verschmust, drängt sich gerne in den Vordergrund und wenn ihm ein Hund oder eine Katze nicht Paroli bietet, schlägt er schon mal zu. Aber er gibt auch gerne Küsschen.

Spielverhalten: normal

Wunschzuhause: Emil möchte als Einzelkater leben und mag Kinder ab etwa 5 Jahren. Er kommt gut in einem turbulenten Haushalt klar und kann in einer Wohnung mit Balkon oder gesichertem Freigang gehalten werden.