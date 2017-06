Dina – Tierheim Dorsten

Geschlecht: Hündin

Alter: 10 Jahre

Rasse: Weimaraner

Schulterhöhe und Farbe: circa 60 Zentimeter, silbergrau

Gesundheit: Dina ist gesund, hat aber eine Fettgeschwulst unter der Achsel.

Vorgeschichte: Die Hündin wurde im April 2017 von ihrem ehemaligen Züchter ins Tierheim gebracht, nachdem sie als Pensionshund zu dem Züchter gebracht, aber nie wieder abgeholt wurde. Laut Gerichtsbeschluss durfte er den Hund nach einem Jahr weitervermitteln. Da sie sich mit der vorhandenen Hündin nicht vertragen hat, saß sie längere Zeit im Zwinger.

Verträglichkeit: Dina ist bedingt verträglich mit anderen Hunden, am ehesten noch mit Rüden. Wegen ihres ausgeprägten Jagdtriebes ist sie mit anderen Tieren nicht gut verträglich.

Wesen: Die Hündin ist freundlich, etwas nervös und noch sehr agil. Wenn man ihr Aufmerksamkeit schenkt, ist sie so stürmisch und begeistert, dass sie einen fast umwirft. Dina leidet im Tierheim sehr, weint viel und kratzt oft am Gitter.

Erziehungsstand: Dina kennt und befolgt die Grundkommandos Sitz, Platz und Komm. Sie ist stubenrein, nur das allein zu Hause bleiben muss noch geübt werden. Dina geht gut an der Leine, hat die Nase allerdings meist auf dem Boden, da sie früher jagdlich geführt wurde. Die Hündin hat keine Angst vor Fremden und fährt problemlos im Auto mit.

Wunschzuhause: Die Hündin wird bevorzugt in eine ländliche Gegend vermittelt und kann auch in einer Wohnung als Einzelhund gehalten werden. Sie braucht geduldige, hundeerfahrene Besitzer und ein ruhiges Zuhause. Sie ist für ihr Alter noch sehr fit und eine gute Joggingbegleiterin. Kinder im Haushalt sollten in jugendlichem Alter sein.