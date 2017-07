Notfall Csibesz (Cheesy) – Riesenschnauzer Nothilfe

Geschlecht: kastrierter Rüde

Alter: 9,5 Jahre

Rasse: Riesenschnauzer-Mischling

Größe und Farbe: 55 Zentimeter, schwarz

Gesundheit: Für sein Alter ist er topfit, bekommt aber morgens eine Schmerztablette gegen Arthrose. Damit läuft er einige Stunden am Tag spazieren und ist völlig beschwerdefrei.

Wesen: Csibesz ist ein sehr anhänglicher Hund. Er ist an allem interessiert, was in seiner Umgebung vor sich geht.

Vorgeschichte: Der Rüde wurde aus der ungarischen Tötung übernommen und befindet sich auf einer Pflegestelle im Raum Aachen.

Verträglichkeit: Fremden Hunden gegenüber ist er zurückhaltend, aber neugierig. Er mag die meisten Hunde, nur kleine Hunde findet er nicht immer gut. Mit Katzen ist er nicht verträglich, aber ein Jagdtrieb konnte bislang nicht wirklich festgestellt werden.

Erziehungsstand: Csibesz beherrscht die Grundkommandos Sitz und Platz. Er geht gut an der Leine, er zieht nicht und seinem Alter entsprechend sind die Spaziergänge schon ein bisschen ruhiger. Alleine bleiben ist nicht seine Stärke, da er sich an seinen Menschen orientiert. In Gesellschaft eines anderen Hundes bleibt er aber problemlos alleine und er fährt auch problemlos im Auto mit.

Wunschzuhause: Der Rüde sucht eine Familie, die sehr viel Zeit für ihn hat, um seinem Sozial- und Kuschelbedürfnis gerecht werden zu können. Kinder im Haushalt sollten älter als 12 sein, da er den Umgang mit Kindern noch nicht kennt. Er wäre gut in einem Haus mit Garten aufgehoben, könnte aber auch in einer ebenerdigen Wohnung leben. Ein großer Artgenosse an seiner Seite wäre kein Problem, Katzen und andere Kleintiere sollten nicht in seinem neuen Zuhause leben.