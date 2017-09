Geschlecht: männlich, kastriert

Alter: nicht genau bekannt

Rasse: Chinchillas

Farbe: grau

Gesundheit: gesund, keine Beeinträchtigungen bekannt.

Vorgeschichte: Als Anfang dieses Jahres in Mülheim an der Ruhr aus einer Wohnung 300-400 Chinchillas aus katastrophaler Haltung beschlagnahmt wurden, war die Kooperation mehrerer Tierheime erforderlich, um alle Tiere in artgerechte Kleintiergehege umziehen zu lassen. Auch das Tierheim Koblenz nahm einige Chinchillas in seine Obhut – so auch Hugo, Hartmut und Bernhard.

Verträglichkeit: Die Chinchillas verstehen sich mit Artgenossen, mit anderen Tieren aber nicht.

Charakter: Die gut zu beobachtenden Tiere sind handzahm und lassen sich anfassen. Doch auch wenn sie außergewöhnlich zahm sind – Kuscheltiere sind Chinchillas nicht.