Bonnie und Clyde – Tierheim Aachen

Geschlecht: kastrierte Hündin, kastrierter Rüde

Alter: 5,5 Jahre

Rasse: Labrador-Mischlinge

Schulterhöhe und Farbe: circa 55 Zentimeter, Bonnie ist schwarz, Clyde ist hellblond

Gesundheit: topfit

Vorgeschichte: Bonnie und Clyde waren auf fünf verschiedenen Pflegestellen verschiedener Tierschutzvereine. Immer wieder wurde das Geschwisterpaar weitergereicht, verlor die gewohnte Umgebung und die vertrauten Menschen. Im Tierheim leiden die beiden sehr.

Verträglichkeit: Die Verträglichkeit mit anderen Hunden müsste ausprobiert werden, aufgrund ihres Jagdtriebes verstehen sie sich mit anderen Tieren nicht.

Wesen: Beide sind sehr menschenbezogen, anhänglich und verschmust. Außerdem lieben sie Nasenarbeit.

Erziehungsstand: Die Grundkommandos sind ausbaufähig. Die Geschwister bleiben nicht gerne alleine und sind stubenrein.

Wunschzuhause: Am liebsten würden die beiden zusammen, in ein Haus mit Garten, in ländlicher Gegend vermittelt werden. Sie sind gute Joggingbegleiter und brauchen geduldige Besitzer in einem ruhigen Zuhause. Kinder im Haushalt sollten das jugendliche Alter erreicht haben. Im Notfall würde das Tierheim die zwei auch getrennt vermitteln.