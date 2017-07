Notfall Aura – Pechpfoten e.V.

Geschlecht: Hündin

Alter: 13 Jahre

Rasse: Dackel-Mischling

Schulterhöhe und Farbe: circa 28 Zentimeter, dunkelbraun mit Weiß

Gesundheit: Aura hatte ein Bein gebrochen, ihr rechtes Auge fehlt und sie hat seit Jahren kleine Knoten in der Milchleiste. Das alles ist momentan nicht behandlungsbedürftig.

Vorgeschichte: Auras Vorbesitzer hatten sowohl psychische als auch Alkoholprobleme. Die Hündin kam abgemagert ins Tierheim und hat sich hier sehr gut erholt.

Verträglichkeit: Die Hündin versteht sich sehr gut mit anderen Hunden, mit Kleintieren und Katzen eher nicht. Außerdem kennt sie Pferde.

Wesen: Aura macht ihrem Namen alle Ehre, sie hat wirklich Ausstrahlung. Sie ist sehr bescheiden und dennoch selbstbewusst. Eine unkomplizierte "Oma", die noch etwas erleben möchte. Momentan führt sie ein eher selbstbestimmtes Leben, kann schnüffeln, rumliegen und die Welt erkunden wie sie will, da sie auf einen Kinder- und Pferdehof mit zur Arbeit geht.

Erziehungsstand: Grundkommandos beherrscht Aura nicht. Sie bleibt stundenweise alleine, ist stubenrein, ableinbar, gut leinenführig und fährt problemlos im Auto mit.

Wunschzuhause: Aura ist kein Hund für ältere Menschen, denn sie möchte wirklich noch was erleben. Sie wird nur in ein Haus oder eine Wohnung mit Garten in ländlicher Gegen vermittelt. Aura kann als Einzelhund oder mit einem ruhigen, verträglichen vorhandenen Artgenossen gehalten werden. Sie mag Kinder ab etwa 10 Jahren. Hundeerfahrung ist nicht notwendig. Sie ist aktiv, aber auch mal mit kleineren Spaziergängen zufrieden.