Araceli – CaLeLo-Dogs

Geschlecht: kastrierte Hündin

Alter: 4 Jahre

Rasse: Herdenschutzhund-Mischling

Schulterhöhe und Farbe: 67 Zentimeter, braun-weiß

Gesundheit: gesund

Verträglichkeit: Araceli versteht sich gut mit anderen Hunden, mit Kleintieren und Katzen eher nicht. Nach kurzem Kennenlernen ist sie offen zu Menschen und geht schnell eine Bindung ein. Bei Männern ist sie aber skeptischer als bei Frauen.

Wesen: Die Hündin ist freundlich, verschmust, aktiv, wachsam und ungestüm. Menschen sind ihr wichtiger als Hunde. Sie gibt gerne den Ton an und ist kein Mitläufer, sondern ein Hund der gefordert und geliebt werden möchte. Araceli braucht klare Strukturen.

Erziehungsstand: Araceli beherrscht die Grundkommandos Sitz und Platz. Sie bleibt stundenweise alleine, ist stubenrein, noch nicht perfekt leinenführig, hat etwas Angst vor Fremden und fährt problemlos im Auto mit.

Vorgeschichte: Araceli wurde auf der Straße in Spanien gefunden. Ende September 2016 kam sie auf ihre Pflegestelle nach Krefeld. Seitdem entwickelt sie sich durchweg positiv. Kleine Schwachpunkte sind ihre Leinenführigkeit und Ableinbarkeit.

Wunschzuhause: Die Hündin wird nur in ein Haus mit Garten in ländlicher Gegend, möglichst ohne Treppen, vermittelt. Sie fühlt sich sowohl in einem ruhigen als auch einem turbulenten Zuhause wohl. Araceli kann als Einzelhund oder wegen ihrer guten Sozialverträglichkeit auch mit einem bereits vorhandenen, entspannten Artgenossen gehalten werden. Sie braucht viel Bewegung und Kopfarbeit. Wenn Kinder im Haushalt leben, sollten sie bereits 12 Jahre alt sein.