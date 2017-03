Amy und Baktus – Tierheim Recklinghausen

Geschlecht: weiblich und männlich, kastriert

Alter: unbekannt, aber geschätzt auf 3 bis 5 Jahre

Rasse: Zwergkaninchen

Statur und Farbe: normale Größe, braun

Gesundheit: fit

Verträglichkeit: Die beiden lieben sich. Die Verträglichkeit mit anderen Tieren ist unbekannt.

Wesen: Baktus ist sehr zahm, Amy etwas schüchterner. Beide sind ausgeglichen.

Vorgeschichte: Baktus wurde abgegeben und Amy kam als Fundtier ins Tierheim. Als die beiden vergesellschaftet wurden, war es Liebe auf den ersten Blick.

Wunschzuhause: Die beiden werden nur zusammen in ein ruhiges Umfeld vermittelt. Die Haltung in einer Wohnung mit Freilauf drinnen und ab Frühling auch in einem Außengehege ist möglich. Wenn Kinder im Haushalt leben, sollten sie bereits 10 Jahre alt sein