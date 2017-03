Skrupellose Geschäfte mit einheimischen Wildvögeln

Viele Vögel werden zu gefährdeten Arten

Für die Tiere selbst und die Ökologie der Wälder ist die gesetzwidrige Vogeljagd eine Katastrophe. Rund zwei Milliarden Vögel bevölkerten laut einer aktuellen Studie der Universität in Exeter Anfang der 80er Jahre die europäischen Wälder, doch seitdem sind die Populationen erschreckend zurückgegangen.

421 Millionen Vögel, also etwa ein Viertel der gesamten Bestände, sind in den letzten 30 Jahren einfach verschwunden. Gründe sehen die Forscher vor allem in der industriell organisierten Landwirtschaft und dem massiven Rückgang von Lebensräumen. Außerdem wird im großen Stil Jagd auf die verbliebenen Vögel gemacht. Tatsache ist: Die Populationen sinken weiter, in Europa sterben die Vögel in Massen weg. Bald wird es still in deutschen Wäldern sein.

Die Grafik zeigt den Rückgang der Vögel in Europa

Vogelfang gesetzlich verboten

Der Vogelfang in Deutschland hat Tradition, doch früher wurden die Tiere vor allem gefangen, um sie zu essen. Heute zählt allein das Geschäft. Allerdings ist es laut Bundesnaturschutzgesetz bis auf wenige Ausnahmen verboten, wild lebende Tiere aus der Natur zu entnehmen.

Bei geschützten Vogelarten ist es sogar verboten ihnen grundsätzlich nachzustellen, also es genügt schon das Aufstellen einer Falle, um sich strafbar zu machen. Das Gesetz schreibt weiter vor, dass die meisten Arten von wild lebenden Vögeln nicht gehalten werden dürfen. Wer einheimische Greif- oder Singvögel fängt und sie in Käfigen hält, verstößt gegen das Gesetz. Einzige Ausnahme: Wenn die Tiere in regulären Zuchtbeständen nachgezüchtet wurden und nie in Freiheit gelebt haben.

Ein Wildvogel in Gefangenschaft

Das wird von den Behörden streng überwacht und mit Hilfe von sogenannten Artenschutzringen kontrolliert. Züchter sind verpflichtet, den Jungvögeln einen Artenschutzring über zu ziehen, damit sie als „legal“ gekennzeichnet sind und die Veränderung im Bestand nachvollzogen werden kann. Illegal gefangenen, ausgewachsenen Vögeln wird von skrupellosen Vogelhändlern der Ring beispielsweise mit Druckluft gewaltsam übergezogen. Dabei werden oft die Beine gebrochen oder die Tiere anderweitig verletzt. Ein gewisser Ausschuss gehört zu dem gewissenlosen Geschäft dazu, erklärt Axel Hirschfeld vom Komitee gegen den Vogelmord e.V.. Etwa 50 Prozent der gefangenen Wildvögel sterben innerhalb des ersten Jahres an Stress oder den Verletzungen.

Das Vogelhändler-Netzwerk

Das Geschäft ist gewinnbringend, ein europäischer Singvogel beispielsweise bringt zwischen 100 und 200 Euro, da kommt einiges zusammen. Mancher Vogelhändler hat über die Jahre sechsstellige Beträge mit dem Verkauf von gefangenen Wildvögeln erwirtschaftet.

Das Komitee gegen den Vogelmord e.V. mit Sitz in Bonn hat es sich zur Aufgabe gemacht, diesem illegalen Treiben ein Ende zu setzen und die Vogelfänger den Behörden zu übergeben. Dafür beobachten die Experten verdächtiges Treiben der Vogelliebhaberszene und durchstöbern Verkaufsplattformen nach unseriösen Angeboten. Erhärtet sich der Verdacht und ist eine Kontaktaufnahme zu dem Händler möglich, wird zusätzlich vor Ort überprüft, ob es Hinweise auf illegale Vogeljagd gibt, beispielsweise Fallen im Garten des Verdächtigen. Sind genügend Beweise gesammelt, werden diese unverzüglich den Behörden übergeben, die dann oft innerhalb von wenigen Stunden reagieren, und mit Polizei und Veterinäramt bei der Person aufkreuzen, um Tiere und Fallen zu beschlagnahmen. Nicht selten droht den Vogelhändlern dann ein Strafverfahren. Der mögliche Strafrahmen umfasst hohe Geldstrafen sowie Freiheitsentzug bis zu fünf Jahren.

Autor: Stefan Servos