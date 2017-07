Wenn die Katze auszieht

Warum ziehen Katzen aus?

Oft ist es für den Menschen nicht nachvollziehbar, warum die Katze weggeht. Aus Sicht der Katze aber gibt es irgendeinen Vorteil, sonst würde sie ihr altes Zuhause nicht verlassen. Vielleicht war alles gut, doch im neuen Zuhause ist es noch besser: Das Futter schmeckt noch leckerer, die Nachbarkatzen sind attraktiver oder sie bekommen dort noch mehr Aufmerksamkeit. Es gibt natürlich auch andere weniger schöne Gründe, warum eine Katze auszieht: Verwahrlosung oder Mobbing. Wenn die Katze also spürt, dass es sich dort, wo sie eigentlich hingehört, nicht gut leben lässt, weil sie von ihren Besitzern nicht gut behandelt wird oder weil es dort noch andere Katzen gibt, die ihr das Leben schwer machen, sucht sie sich ebenfalls ein neues Zuhause.

Leider werden Katzen manchmal auch „abgeworben“. Zum Beispiel von Nachbarn, die eine Katze sehr mögen und dann versuchen, sie mit besonders leckerem Futter an sich zu binden.

Freigänger laufen auch in den Nachbargarten

Kein unfaires Abwerben mit Leckerlis

Es gilt als völlig in Ordnung, fremde Katzen zu füttern. Das ist aber nicht richtig. Wer eine wohlgenährte entspannte Katze irgendwo auf der Straße oder im eigenen Garten entdeckt, sollte auf keinen Fall versuchen, das Tier zu füttern. Die Katze gehört irgendwohin, hat in den meisten Fällen ein gutes Zuhause und sollte auch dort fressen. Abgesehen davon kann es auch sein, dass diese Katze eine Nahrungsmittelallergie oder Unverträglichkeit hat oder vielleicht schon viel zu dick ist und ihr mehr Trockenfutter oder Leckerlis gar nicht gut tun. Der eigentliche Besitzer oder die Besitzerin sollte den Überblick behalten: Was und wieviel frisst meine Katze? Das funktioniert natürlich nicht, wenn in der Umgebung noch andere Nachbarn die Katze heimlich mitfüttern.

Fremde Katzen sollten nicht gefüttert werden

Was tun, wenn einem eine Katze zuläuft?

Wenn regelmäßig immer wieder eine Katze auftaucht und scheinbar auf der Suche nach einem neuen Zuhause ist, ist es sinnvoll, erstmal die bisherigen Besitzer ausfindig zu machen.

Hat die Katze eine Tätowierung im Ohr oder ist sie gechippt? Dann kann über verschiedene Haustierregister im Internet der ursprüngliche Besitzer ermittelt werden.

Aushänge beim Tierarzt beachten. Wird eine Katze vermisst?

Selbst Fotos von der Katze machen und Flyer in der Umgebung aufhängen.

Tipps für den Umgang mit zugelaufenen Katzen

Katzen haben ihren eigenen Willen

Manchmal hilft aber alles nichts, der alte Besitzer ist sogar bekannt, doch die Katze möchte trotzdem nicht mehr dorthin zurück. In diesem Fall sollte am besten eine offizielle Übergabe stattfinden. Wer sein Tier liebt, respektiert auch dessen Wunsch, woanders zu leben. Es fällt natürlich sehr schwer, ein geliebtes „Familienmitglied“ zu verlieren, es macht aber wenig Sinn, die Katze gegen ihren Willen behalten zu wollen. Die beste Lösung ist, das Tier offiziell abzugeben – natürlich mit Impfpass. Wenn diese Übergabe einvernehmlich stattfindet, kann man oft auch weiterhin noch Kontakt halten und Fotos von der Katze bekommen. So ist das vielleicht für den alten Besitzer ein schmerzlicher Verlust, aber der Katze geht es dennoch gut.

Der rechtliche Aspekt

Ohne eine offizielle Übergabe samt Impfpass/Papieren gehört einem die Katze nicht. Für Schäden muss der oder die alte Halter(in) der Katze nach sechs Monaten nicht mehr aufkommen, da die Katze nicht mehr dauerhaft bei ihr wohnt oder von ihr gefüttert wird.

Autorin: Katharina Hadem